Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Kupada çeyrek final rövanş müsabakaları yapılacak15 Mart 2019 Cuma 09:23
İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş müsabakalarının maç programı şöyle:
Bugün:
15.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasan Dağı)
Yarın:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)
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