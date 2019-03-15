Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Kupada çeyrek final rövanş müsabakaları yapılacak



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş müsabakalarının maç programı şöyle: Bugün: 15.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasan Dağı) Yarın: 15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik) 16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)



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