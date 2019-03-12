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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

- Kupada çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak

12 Mart 2019 Salı 14:57
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

ANKARA (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesiyle son dörde kalan 1955 Batman Belediyespor'un ardından kupada yarı finale yükselecek diğer üç takım, yarın oynanacak maçlarla belli olacak.

Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın:

15.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk) (39-35)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler) (23-36)

19.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik) (22-30)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:57
  1. çeyrek final
  2. Erkekler Türkiye Kupası
  3. HENTBOL
  4. yarı final

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