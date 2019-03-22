Hentbol: Erkekler Süper Lig
- Ligde 20. hafta maçları yapılacak22 Mart 2019 Cuma 09:35
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
15.00 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe (Zühtü Işıl)
24 Mart Pazar:
15.00 CIP Travel Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediyesi)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler)
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