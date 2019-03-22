Hentbol: Erkekler Süper Lig - Ligde 20. hafta maçları yapılacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: Yarın: 14.00 Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk) 15.00 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe (Zühtü Işıl) 24 Mart Pazar: 15.00 CIP Travel Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen) 17.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediyesi) 17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler)



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