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Hentbol: Erkekler Süper Lig

- Ligde 20. hafta maçları yapılacak

22 Mart 2019 Cuma 09:35
Hentbol: Erkekler Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

15.00 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe (Zühtü Işıl)

24 Mart Pazar:

15.00 CIP Travel Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediyesi)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler)


Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:35
  1. Erkekler Süper Lig
  2. HENTBOL

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