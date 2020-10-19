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Aktüel Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü
Aktüel

Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:26:58 -
Heniyye, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü'yle Filistin uzlaşısını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile Filistin uzlaşısıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Mladenov ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Filistin ulusal diyaloğu ile bölünmüşlüğe son verme meselelerini masaya yatırdı.

Heniyye, görüşmede Fetih hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında yapılan diyalog görüşmelerine değinerek, ulusal diyalog sürecinin Hamas'ın stratejik bir tercihi olduğunu söyledi.

Herkesin Filistin davasının karşı karşıya kaldığı meydan okumalar ve ortak tehlikelerin farkında olduğunu belirten Heniyye, bu nedenle Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), yönetim ve sahada ulusal ortaklığı gerçekleştirmek ve bu davayı korumak için ulusal uzlaşıya varma konusunda olumlu beklentiler olduğunu ifade etti.

Heniyye, Hamas ve Fetih arasında devam eden ciddi ve derin tartışmaların, iki hareketin de iradesini ve bölünmüşlük sayfasını kapatma, anlaşmazlıkları aşma, ulusal uzlaşıyı tesis etme, yurt içi ve yurtdışındaki tüm Filistin halkı için birlik sağlama, ulusal kurumları tüm kesimlerin katılımıyla yeniden dizayn etme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ekledi.

Ulusal birlik sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı dış baskılar olduğundan bahseden Heniyye, ancak bunların sarf edilen ortak çabaları başarısızlığa uğratamayacağını, geriye dönmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ise BM'nin Filistin'de ulusal uzlaşıyı tesis etme ve demokratik temelli siyasi bir rejim kurma yolunda atılan her adıma destek verdiğini ifade etti.

Mladenov, ulusal uzlaşının başarıya ulaşması için bu süreçteki olumlu atmosferin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Filistinli grupların genel sekreterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de ise İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

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