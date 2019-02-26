Hemzemin geçitte korkutan kaza
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen traktöre yolcu treni çarptı. Ehliyeti bulunmayan 16 yaşındaki traktör sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu26 Şubat 2019 Salı 06:32
Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, Balcı İrimi mevkisinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen Mert C'nin (16) kullandığı traktöre çarptı.
Ehliyeti bulunmayan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle tren seferi gecikmeli olarak devam etti.
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