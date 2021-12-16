Hemşire alımı hangi ilde var? Ebe ataması hangi ilde olacak? Sağlık teknikeri alımı hangi illerde var?

KPSS puanına göre atanacak 40 bin kişi ile ilgili, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başladığının haberini veren Bakan Koca, yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacağını ve hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığınca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması tercihleri ne zaman?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. 20 bin sağlık personeli atama tercihlerine ilişkin branş dağılmaları ve kontenjanları da açıklandı. Buna göre, atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.

Hemşire alımı hangi ilde var?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması hemşire alımları hangi illerde olacak? Ortaöğretim hemşire mezunlarının ataması yapılacağı iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, İstanbul, İzmir de var.

Sağlık teknisni alımı hangi illerde var?

20 bin sağlık personeli alımlarında sağlık teknisyeni ataması yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Artvin, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bursa gibi iller bulunmakta.

Ebe ataması hangi ilde olacak?

20 bin sağlık personeli ataması için ebe alımlarının yapılacağı iller de merak edilmekte. Ebe ataması yapılacak iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın başta olmak üzere çok sayıda ilde ebe alımı yapılmakta.

Hangi ilde hemşre, ebe, sağlık teknisyeni alımı olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması yapılacak iller listesi:

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel ataması yapılacak iller listesi için tıklayın