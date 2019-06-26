Hemşire acil tıp teknisyeni ambulans şoförü anestezi teknikeri son dakika sağlık personeli alım ilanı

Sağlık personeli alımlarının ne zaman yapılacağı son dakika olarak araştırılıyordu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere binlerce sağlık çalışanının alınacağı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Ancak Sallık Bakanlığı personel alımlarının haricinde İŞKUR iş ilanlarına göre pek çok şehirde sağlık personeli alımı yapılacak. Aralarında Hemşire, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü ve anestezi teknikeri gibi meslek gruplarının da bulunduğu iş ilanları çok büyük rağbet görmekte. Peki Sağlık personeli alımı genel başvuru şartları neler? Sağlık personeli alımı genel başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak? Hemşire acil tıp teknisyeni ambulans şoförü anestezi teknikeri alımlarında son durum.

İŞKUR 26 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan açık iş ilanlarına göre Türkiye genelinde çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak sağlık personeli alımları için 35 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 5 ambulans şoförü, anestezi teknikeri ve anestezi teknisyeni kadrolarının olduğu bildirildi. Genel başvuru ilanları arasında, her bir ilan içeriğinde farklı olmak üzere; İlana başvuru yapacak adayların, talep edilen bazı şartlara haiz olmaları gerekiyor. İşte detaylar:

Sağlık personeli alımı genel başvuru şartları neler?

T.C vatandaşı olmak,

En az lise ve önlisans mezunu olmak,

İletişim becerisi yüksek,

Aktif Dinamik

Tercihen genç emekli (50 yaşını geçmemiş)

Disiplinli bir yapıda bulunanlar, gibi şartlar bulunmaktadır.

Yüz kızartıcı suçu ve 6 ayı geçen adli cezası bulunmamak (hükümlü alımı yapılan ilanlar hariç)

İşini engelleyebilecek her hangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Hemşire alım başvuruları için tıklayınız

Acil tıp teknisyeni alım başvuruları için tıklayınız

Ambulans şoförü başvurusu için tıklayınız

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