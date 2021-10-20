Hem tarihi dönüşüm! Hem hayati dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han’ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti. Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulucami ve hanlar, yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortayla çıkarken, caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir bina daha yıkıldı. İş makinesinin birkaç dokunuşuyla toz bulutu eşliğinde bina yerle bir olurken, bugüne kadar 28 binanın yıkımıyla yaklaşık 3500 metrekare alan ortaya çıkmış oldu.

Tarih gün yüzüne çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin tarihi siluetini ortaya çıkaracak proje kapsamında yapılan son yıkımı yerinde izledi. Bursa’da tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Osmanlının çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar Bölgesi 14. Yüzyılda başlanıp, 16. Yüzyılda mütekamil hale gelen için han, bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa’nın Osmanlı’nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Peynir kalıbı gibi yıkılıyor”

Kızılay, İş-Kur ve Merkez Bankası Binasının yıkımıyla başlayan sürecin hızla devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Şimdi artık kamulaştırdığımız kişilere ait binalarla devam ediyoruz. Ekipler bu hafta 5 katlı ve 7 katlı 2 binayı daha yıktılar. Diğer yıkımlar da kısa sürede gerçekleşecek. Biz sadece Hanlar Bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortaya çıkarmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Yıkım esnasını görmüş olsalar, birkaç kolona dokunulduğunda binaların bir peynir kalıbı gibi nasıl yıkıldığını anlayacaklar. Bizden binaları, kat kat yıkalım gibi bir talepte bulunulmuştu. Ancak binanın birkaç köşesine ellediğinizde binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bitişik nizam binalar olmasa, ufak bir depremde ayakta kalması mümkün değil. Çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımız ortadadır” dedi.



Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir alan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulucami’ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. Ama Osmanlı’ya başkentlik etmiş Bursa’yı tarihiyle de ayağa kaldırma devam ediyoruz” diye konuştu.

Tam bir tarih hazinesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan bölgenin tam bir tarih hazinesi olduğunu hatırlattı. Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, “Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaları kaldırarak, tarihi alanın açığa çıkmasını sağlayacağız. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” ifadelerini kullandı.

2300 yıllık zindan sanata açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Çok sayıda davetli katıldı

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindankapı’daki restorasyonu tamamladı. Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Bursa’nın kültür ve sanat hayatına ışık tutacak Zindankapı’nın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Recep Altepe’ye yürekten teşekkür ediyorum

Bursa’nın 8500 yıllık tarihi kültürel birikimi, doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile eşsiz bir şehir olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya’dan Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar her dönemin izlerinin olduğu Bursa’nın her karesi ile bir tarih hazinesi olduğunu kaydetti. Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması noktasında birçok noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği yerler, kaleli kentler. Bitinyalılar tarafından yapılmaya başlanan, Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan, Osmanlılar zamanında birçok kez onarılan Bursa Kalesi de farklı medeniyetlerin izlerini taşıması anlamında bir odak noktasıdır. Büyükşehir Belediye’mizin 2015 yılında başlattığı ve 2020 yılına kadar sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından aslına uygun olarak restore edildi. Bu çalışmaların başlatılmasına öncülük eden önceki belediye başkanımız Recep Altepe’ye yürekten teşekkür ediyorum.

Bursa önde olmaya devam edecek

Bugün Alacahırka Mahallesi’nde yer alan ve Uludağ’ın eteklerinde açılan Zindankapı ayağa kaldırılmış ve Bursa’mızın önemli bir parçası olarak yeniden hayat bulmuş oldu. Burası artık kültür sanat ve sosyal hayatın iç içe geçtiği bir mekan olarak ziyaretçilerine hizmet verecek. İnşallah Bursa her zaman olduğu gibi, Osmanlı’da olduğu gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren olduğu gibi öncü rolünü üstlenerek hep önde olmaya devam edecek” diye konuştu.

Bursasu satışta zirveye yürüyor

Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160.000 koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75’lik artışla 280.000 koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu’nun Bursa’da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi.

Doğallığın adı zirvenin tadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üretim ve satışta 1 milyon eşiğinin aşılması mutluluğunu fabrikada düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasına su fabrikasını kente kazandıran geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür ederek başlayan Başkan Aktaş, “Pandemi koşullarının devam etmesi, dünyada ve Türkiye’de yaşanan hammadde temini problemlerine rağmen 2021 yılı ilk 9 aylık üretim miktarımız 5 milyon koliyi aşmış durumda. 2020 yılı sonu itibariyle yeni kaynak ve yeni marka Bursasu ile yeni bir hamle başlatıldı. Türkiye’nin damak tadına daha uygun 1991 metre yükseklikten gelen yeni kaynak suyumuz “doğallığın adı zirvenin tadı” sloganıyla piyasaya sürüldü. 2020 yılına kadar aylık ortalama 80 bin koli olarak seyreden Bursa merkezdeki pet su ürünleri satışı, 2020 yılında ortalama 160.000 koliye, 2021 yılında yüzde 75’lik artışla 280.000 koliye yükseltildi. Bu rakamla Bursasu, Bursa’da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi” diye konuştu.

Hedef 7 milyon koli

Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılı için hedefledikleri 7 milyon koli üretim ve satış rakamını gerçekleştirebileceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “2022 yılında aylık ortalamada 750.000 koli satış, bir önceki seneye göre iç pazarda yüzde 25, ihracatta 80.0000 koli ile yüzde 60 büyüme, damacanada ise aylık 50.000 damacana ile yüzde 60 büyüme hedefliyoruz. Bursa genelinde 26 bayi ve 55 BESAŞ satış noktası olarak damacana dağıtım ağımız bulunuyor. Bu dağıtım ağı ile aylık ortalama 20.000 damacana evlere ulaşıyor. Bunun yanında kurumsal damacana distribütörümüz ile işyerlerine aylık ortalama 10.000 damacana dağıtımı yapılıyor. Şu anda Türkiye geneli toplamda 22 ilde 42 il bayisi ile hizmet veriyoruz” dedi.

Bursasu yakında cepte

Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda mobil iletişim alanında hizmet vermek üzere hepsiburada.com’un bir kuruluşu olan hepsi express ile anlaşma sağladıklarını da vurgulayan Başkan Aktaş, “15 Ekim’den itibaren mobil olarak tüketicilerimizin istedikleri her yerde cep telefonundan sipariş vermesine olanak sağlandı. İhracat anlamında yeni pazar arayışımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri ile geçtiğimiz günlerde imzaladığımız sözleşme çerçevesinde Bursasu, Medrar markası ile Körfez ülkelerinde satılmaya başlanacak. Yine Almanya merkezli olarak Avrupa’da ürünlerimiz satılıyor. Bütün bu çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı koyarken yarattığımız değeri, diğer ülkelere taşıyarak Bursa’yı ve Bursasu’yu dünya markası haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünya pazarına sunulacak

Bursalıların sağlıklı içme suyuna erişimi noktasında altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, diğer yandan doğru ve etkin bir yönetimle, Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak sularını Türkiye ve dünya pazarına sunma gayreti içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş da hem yaptıkları çalışmaları hem de 2022 hedeflerini anlattı.