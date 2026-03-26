Hem katil hem salak... İsrail askeri bakın kaç dolar karşılığında tüm kordinatları İran'a satmış



İsrail’in “geçilemez” olarak lanse edilen hava savunma sistemi Demir Kubbe, son dönemde İran’ın Arad ve Dimona’ya yönelik füze saldırılarında ciddi zafiyet gösterdi. Yüzlerce yaralıyla sonuçlanan saldırılar sonrası herkes teknik arıza, “doyurma saldırısı” (saturation attack) veya sistem kapasitesinin aşılması senaryolarına odaklandı.

Ancak perde arkasında ortaya çıkan gerçek, teknik bir sorundan çok daha rahatsız edici: içeriden ihanet.

UCUZ İHANET: BİN DOLARLIK CASUSLUK SKANDALI

İsrail polisi ve Shin Bet’in ortak operasyonuyla gözaltına alınan 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen, Demir Kubbe’nin en kritik sırlarını İran istihbaratına sattığı iddiasıyla suçlanıyor. Kudüs’te yaşayan Cohen, zorunlu askerlik döneminde (2019-2022) Hava Kuvvetleri’nin hava savunma birliğinde komuta-kontrol teknisyeni ve fırlatıcı operatörü olarak görev yaptı. Terhis sonrası yedek kuvvetlerde kalmaya devam etti ve savaş dönemlerinde aktif rol aldı. İddianameye göre Cohen, İranlı bir ajanla (bazı raporlarda “Ophelia” kod adlı) Telegram üzerinden yaklaşık bir ay süren temas kurdu.

Bu süreçte şu bilgileri aktardığı belirtiliyor:

Demir Kubbe bataryalarının hassas konumları ve koordinatları

Füze fırlatma süreçleri, yeniden yükleme algoritmaları ve atış hızı

Hava savunma üslerinin detayları ve personel görev dağılımı

Kontrol merkezi teknisyenlerinin sorumlulukları Bazı askeri üslerin ve personelin kişisel bilgileri Karşılığında aldığı ödeme ise sadece yaklaşık 1.000 dolar (kripto para cinsinden). Bazı kaynaklar ödemeyi 275-1.500 dolar arasında değişen parçalar halinde gösterse de genel kabul gören rakam 1.000 dolar civarı. Bu ihanet, İsrail medyasında (Times of Israel, Maariv, Ynet) geniş yer buldu ve “düşmana savaş sırasında yardım etmek” suçlamasıyla ağır cezalar (ömür boyu hapis veya idam) gündemde.

Neden Bu Kadar Ucuz?

Olay, istihbarat dünyasında “ucuz ihanet” olarak nitelendiriliyor. İran’ın sosyal medya üzerinden düşük maliyetli rekrütman taktikleriyle çalıştığı biliniyor. Cohen’in motivasyonu henüz net değil; maddi sıkıntı, ideolojik neden veya basit bir “kolay para” arzusu olabilir. Ancak sonuç ortada: Dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden birinin sırları, bir telefon fiyatına el değiştirmiş oldu.

Bu skandal, Demir Kubbe’nin Arad ve Dimona’da “delinmesi” tartışmalarına yeni bir boyut katıyor. Teknik yetersizlik iddialarının yanı sıra, içeriden sızma ihtimali artık somut bir vakayla gündemde. İsrail yetkilileri, İran’ın benzer rekrütman girişimlerinin arttığını ve sosyal medya üzerinden hedef aldığını uyarıyor.

Ne Anlama Geliyor?

Güvenlik zafiyeti: En stratejik savunma sisteminde bile insan faktörü en zayıf halka olmaya devam ediyor.

İran’ın istihbarat başarısı: Düşük bütçeyle yüksek etki yaratmak, Tahran’ın asimetrik savaş stratejisinin bir parçası gibi görünüyor.

İsrail’de şok dalgası:

“Demir Kubbe geçilemez” efsanesi hem sahada hem de içeride sarsılıyor.

Bu olay, modern savaşlarda teknolojinin yanında insan unsurunun ve sadakatin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bin dolarlık bir ihanet, milyonlarca dolarlık bir savunma sistemini nasıl etkileyebilir? Soru, cevaplanmayı bekliyor.