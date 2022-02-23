Hem başörtülüye mobing hem hedef şaşırtma! Tanju Özcan çakallığı

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan kadın avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte adaletsiz bir şekilde hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi.

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, 28 Şubat zulmünü aratmayan skandalı “Tesettürle yıllarca çalışan bir belediye çalışanımız başını açtığı için bu cezayı verdim." ifadeleriyle savundu.

Başörtülü olduğu gerekçesiyle kadın avukata mobing uygulayan CHP'li Özcan, bu açıklamasıyla adeta hedef şaşırtmaya çalıştı.

Bolulara hizmet etmek yerine gündemi skandallarıyla meşgul eden Tanju Özcan son rezilliği; Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Özcan için "Yarın bir gün bu açıklamasını yalanlayacak" diyen Karahasanoğlu, "Başını açtığı için bir ceza verdim diyor. Bu nasıl bir mantık?" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Tanju Özcan'ın savunmasınıın hedef şaşırtma olduğunu söyledi.