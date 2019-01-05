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Hem astımlıyım hem de koca kafa!

Kullanılan doğum kontrol hapları, anne karnında iyi beslenememe, annenin hamilelik dönemindeki gerginlikleri bebeklerinin hem koca kafalı hem de astımlı olmasına zemin hazırlıyor..

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:22
Hem astımlıyım hem de koca kafa!


İyi beslenemeyen; anne rahmindeyken, annesinin asabî, gergin hallerinden etkilenen bebekler hem “koca kafa” olarak doğuyor hem de astımlı oluyor. Bu bebeklerin gövdesi ile kol bacakları arasındaki orantısızlık ömür boyu sürüyor. Bu yetmezmiş gibi çocuk sürekli alerjik nezle, astım yüzünden gelişip serpilemiyor. Yani anne dikkatsizliğinin cezasını çekiyor..

Bununla bitmiyor. Hele bir de “doğum kontrol hapı” kullanan anneler var ki; onlar, olacak bebeklerinin hayatını karartıyor denilse yeri. Çünki yapılan araştırmalar şunu gösterdi: astımlı alerji tâ anne karnında başlıyor. Annenin hamile kalmadan önce hap kullanmış olması temel sebeplerden biri. Doğum kontrol haplarında bulunan östrojen hormonu çocukta alerjiyi tetikleyen ‘T helper-2’ lenfosit grubunu uyarıyor. Küçük yaşlarda adet gören kadınların bebeklerinde de astım ve alerjiye duyarlılığın fazla olduğu belirtiliyor. Prematüre doğumlarda da bebekler aynı tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Astım ve alejik saman nezlesi daha çok erkek çocuklarında görülüyor.

Bari sigara ile riski artırmayın

Annenin gerek hamilelik döneminde gerekse bebek doğduktan sonra sigara içmesi ise astım riskini artırıyor. Sigara dumanına pasif içici olarak maruz kalmak ayrıca hava kirliliği de bebekte astıma yakalanma ihtimalini çoğaltıyor.

Mutlaka emzirmelisiniz

Yapılan çalışmalarda anne sütü ile beslenmenin alerjik hastalıkları azalttığı, alerjik hastalıkların ortaya çıkışını geciktirdiği görülmüştür.

● Bebeği ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile beslenmek ve 1 yıl sürdürmek çok faydalı olacaktır. Katı besinlere 6. ayda alerjenik özelliği düşük olan besinlerle ile başlarsanız alerjinin önüne geçmek kolaylaşır.

● İnek sütü, yumurta ve özellikle yumurta beyazı, balık, soya, yer fıstığı, buğday, mısır vs. gibi alerjene sebiyet verme ihtimali yüksek olan besinlerden uzak durulmalıdır.

● Deterjan, sabun ve kimyasal maddelerle teması kesmelisiniz. Aşırı ısı ve neme karşı dikkatli olunmalı, bebek terletilmemeli, ona sıkmayan pamuklu elbiseler giydirilmelidir.

● Banyo yaptırılması bebekte mevcut şikayetleri arttırabileceğinden çok sık banyo yaptırmaktan kaçınılmalı, banyo sonrası onun nazik bir şekilde kurulamalısınız.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:25
  1. doğum kontrol haplarının zararları
  2. emzirme
  3. anne beslenmesi
  4. bebek beslenmesi

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