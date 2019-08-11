Hem Arsenal'lı hem Chelsea'li oyuncular!

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Dünyanın tüm ülkelerinden birçok oyuncunun bulunduğu Premier Lig’de şu ana kadar iki takım formasını da giymiş olan en iyi 11 oyuncu şu şekilde: Petr Cech, Ashley Cole, David Luiz, William Gallas, Lassana Diarra, Yossi Benayoun, Cesc Fabregas, Emmanuel Petit, David Rocastle, Oliver Giroud ve Nicolas Anelka.

David Luiz

Listeye en son giren 32 yaşındaki David Luiz, Benfica’dan Chelsea’ye transfer olduktan sonra bir dönem Paris Saint Germain forması giydi. Chelsea’ye geri dönen oyuncu son olarak Arsenal’e transfer oldu.

Petr Cech

Çekyalı kaleci Petr Cech ise 2004-2015 yılları arasında Chelsea'de on yıldan fazla forma giydi ve 2011-12 yılları arasında dört Premier Lig şampiyonluğu kazanan takımda yer aldıktan sonra 2015’te Arsenal’e transfer oldu. Burada da 4 yıl forma giydikten sonra futbola veda etti.-

Lassana Diarra

Kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Marsilya gibi büyük kulüplerde oynayan Mali asıllı Fransız futbolcu Lassana Diarra, 2005 yılında Le Havre'den Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea’den iki yıl oynadıktan sonra Arsenal'in yolunu tutan Diarra, kısa bir süre sonra Arsenal’den ara transferde döneminde Portsmouth'a gitti. Bir sezonu tamamlamadan sürpriz bir şekilde 20 milyon avro gibi rekor bir bedelle Real Madrid’in yolunu tutmuştu.

William Gallas

Chelsea’den Arsenal’e transfer olan William Gallas, Roman Abramoviç’in takıma nakit enjeksiyonundan önce katıldı. Fransız oyuncu, Premier Lig’de Chelsea ile 159 maçta yer alırken, Arsenal için 100'den fazla kez sahadar yer aldı.

Ashley Cole

Kariyerini İngiltere’nin Derby takımında sonlandıran Barbados asıllı İngiliz futbolcu, Arsenal'de 159 maçın ardından Chelsea'de başarılı olmaya devam etti ve 229 Premier Lig karşılaşmasında görev aldı.

David Rocastle



Lewisham doğumlu yıldız, Arsenal'de toplam on yıl geçirdi. Arsenal’den ayrıldıktan sonra Rocastle, kariyerinin sonuna doğru dört yıl daha geçirdiği Chelsea'ye gitmeden önce Leeds ve Manchester City'de oynadı.

Emmanuel Petit

2000 sezonu Uefa Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçta da forma giyen Fransız yıldız, Fransa ile 1998 Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşadıktan sonra Arsenal ile birlikte Premier Lig kupalarının yanı sıra bir FA Cup ve iki Charity Kalkan Kupası kazandı.

Cesc Fabregas

Barcelona altyapısının yetiştirdiği önemli isimlerden olan Fabregas, Barcelona alyapısından Arsenal’transfer oldu. 2014 senesinde tekrar yuvaya dönen İspanyol orta saha, İspanya’dan transfer olduğu Chelsea'de beş sezon geçirdi ve 138 Premier Lig maçında oynadı. Arsenal’de ise sekiz yıl geçirdi.

Yossi Benayoun

Benayoun 2007-2010 yılları arasında Liverpool’da kariyerinin en iyi yıllarını yaşadı. İngiltere’de Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi büyük kulüpler dışında birçok ekipte forma giyen Benayoun, hala Arsenal ve Chelsea kulüpleri tarafından hatırlanan bir isim.

Nicolas Anelka

Anelka o kadar çok kulüp için oynadı ki hem Arsenal hem de Chelsea için oynaması sürpriz değildi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız oyuncu, yeteneklerinin neredeyse bütün liglerde sergiledi.

Olivier Giroud

Arsenal taraftarları, Giroud'nun takımlarında altı yıl forma giyerek 73 gollük katkısından sonra Chelsea’ye transfer olduğunda büyük üzüntü yaşamıştı. Şimdi Chelsea'nin Forvet hattında görev yapan yıldız golcü, Mavi formayla 73 karşılaşmada 18 gol 13 asistlik bir performans sergiledi.