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Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi

- İsveç ekibi Helsingborg'da teknik direktörlük için Henrik Larsson ile anlaşma sağlandı

16 Haziran 2019 Pazar 18:07
Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi


İSTANBUL (AA) - İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi.

Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.

Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.




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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:07
  1. Futbol
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