Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi - İsveç ekibi Helsingborg'da teknik direktörlük için Henrik Larsson ile anlaşma sağlandı



İSTANBUL (AA) - İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi. Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı. Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.







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