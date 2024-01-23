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Gündem Helal sana kaymakam... İşte hepimizin görmek istediği fotoğraf bu
Gündem

Helal sana kaymakam... İşte hepimizin görmek istediği fotoğraf bu

Yeniakit Publisher
2024-01-23 17:50:00 - 2024-01-23 17:52:59
Helal sana kaymakam... İşte hepimizin görmek istediği fotoğraf bu

Kaymakam Burak Akeller'in girişimleri sonuç verdi ve ortaya güzel fotoğraf kareleri çıktı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaymakamlık binası önünde kavga eden iki ailenin bireylerini, Kaymakam Burak Akeller sakinleştirdi. Akeller ve kanaat önderlerinin de görüşmesiyle taraflar barıştırıldı.


Olay, öğleden sonra Kulp Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kaymakam Burak Akeller, sesler üzerine dışarı çıkıp tarafları sakinleştirdi. Akeller, daha sonra Kaymakamlık binasına geçip, kanaat önderleriyle birlikte ailelerle görüştü. Taraflar barışırken, beraber yenilen yemeğin ardından Kaymakam Akeller ve taraflar hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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