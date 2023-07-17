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Gündem Helal olsun Bursa! 'Çarşafın değmesin tiksiniyorum' diyen yobazı yerin dibine soktular
Gündem

Helal olsun Bursa! 'Çarşafın değmesin tiksiniyorum' diyen yobazı yerin dibine soktular

Yeniakit Publisher
2023-07-17 12:41:00 -

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadına “çarşafın bana temas etmesin. Tiksiniyorum.” diyen bir başka kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Otobüste bulunan diğer yolcular da duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı. Görüntülerde vatandaşların, "Bu lanetlerin yüzünden Türkiye mahvoluyor. İnsan ayırıyorlar. Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Kendilerini 'aydın' diye tanımlayan yobazlar; dindar insanları hedef almaya devam ediyor.

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadına “Çarşafın bana temas etmesin. Tiksiniyorum.” diyen bir başka kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Otobüste bulunan diğer yolcular da duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

Görüntülerde vatandaşların, "Bu lanetlerin yüzünden Türkiye mahvoluyor. İnsan ayırıyorlar. Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkat çekti.

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