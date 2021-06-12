Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır?

Türkiye'de halk arasında da Hemlik manevrası ismi ile biliniyor. Heimlich Manevrası, boğaza yabancı bir cisim ya da yemek kaçtığı zaman uygulanması gereken bir ilk yardım tekniğidir. Soluk borusuna kaçan cisimler bu yöntemle çok kısa bir süre içinde çıkarılabilir.

Heimlich nedir ve neden yapılır?

Heimlich manevrası, 1974 yılından beri dünya genelinde sıkça uygulanan en temel ilk yardım teknikleri arasında yer alır. Bu uygulama ismini ise, Doktor Henry Yehudah Heimlich'ten aldı. Amerikalı doktor, bu manevra sayesinde başta Dr. Atar ödülü olmak üzere pek çok ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan bu manevra, özellikle de polisler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere pek çok meslek grubuna temel ilk yardım eğitimi olarak gösteriliyor.

Heimlich nasıl yapılır?

Heimlich manevrasını yapacak kişi, hastanın arkasına geçmeli, hastanın göbek çukuru ile göğüs kafesi arasına bir elini yumruk yaparak yerleştirmeli ve diğer eliyle de destekleyerek içe yukarı şekilde 5 kez baskı uygulamalı. Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur. Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich manevrası tekrardan yapılır. Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur. Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır. Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır. 112’den tıbbi yardım istenir.