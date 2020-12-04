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Teknoloji Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS
Teknoloji

Hedefleri kurşun sıkmadan darmadağın ediyor! Türkiye'nin silahı: ALKA YESS

Türkiye'nin yeni silahları yakın zamanda görücüye çıkıyor. Bunlardan birisi de ALKA YESS olarak biliniyor. İşte yeni silaha dair her şey...

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:12:00 - 2020-12-04 15:14:57

Savunmada peş peşe ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra yeni nesil silahlar da görücüye çıkıyor. Mermili silahlarla vurulması güç drone ve insansız hava araçları tek bir kurşun dahi atmadan imha edilebiliyor.

İşte bu yeni nesil silahlardan biri ise Yönlendirilmiş Enerji Silahları.

Yeni Şafak, savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde söz konusu silahlar arasında dünyada bir ilk olan ve ışık hızında hedeflere tepki verebilen ALKA YESS'i inceledi.

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