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"Hedefimiz tamamen puan veya puanlar üzerine"

- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı:"(Bursaspor maçı) Ne olursa olsun iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz"

21 Aralık 2018 Cuma 16:08
"Hedefimiz tamamen puan veya puanlar üzerine"


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısını Bursaspor deplasmanında kapatacaklarını hatırlattı.

Zor bir maç olacağına dikkati çeken Ravcı, "Bursaspor, güçlü bir takım. Samet Aybaba gibi çok deneyimli, tecrübeli bir teknik adam var takımın başında. Onlar da mutlaka kazanmak isteyecek. Ne olursa olsun iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz. İlk yarıyı iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ali Ravcı, her maç olduğu gibi yine galibiyet parolasıyla karşılaşmaya çıkacaklarını kaydederek, "Hedefimiz tamamen puan veya puanlar üzerine. Ligdeki konumumuzu, puan tablosundaki yerimizi korumak istiyoruz. Bu maçta eminim dışarıdan gelecek taraftarlarımız da bizim için önemli bir güç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:08
  1. Ali Ravcı
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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