"Hedefim dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Zülal Alev Erkan, 2019 Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan ve kızlar Laser 4.7 sınıfında Balkan şampiyonluğu elde eden 15 yaşındaki Zülal Alev, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü sporcusu Zülal Alev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır yelken yaptığını ve 2015 yılında milli takıma seçildiğini söyledi.

Zülal Alev Erkan, şampiyonada Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, "Yıl içerisinde Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalara katılıyorum. En son Fransa'da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasına katıldım. Orada 130 sporcu arasında 23. oldum. Ağustos ayında da Kanada'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim dünya şampiyonasında kürsüye çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak. " diye konuştu.





- "Denize çıkınca kendimi özgür hissediyorum"





Dünya şampiyonluğu hayaliyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Zülal Alev, "Bu yıl 3 Türkiye şampiyonası oldu ve onlarda kızlarda birinci oldum. Bu şampiyonalarda aldığım birinciliklerle Avrupa ve dünya şampiyonlarına katılma hakkı kazandım. 2 yıl öncede Tekirdağ'da gerçekleştirilen 50. Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. Şampiyonada kürsüde yer almak için kondisyon ve deniz antrenmanlarıma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zülal Alev Erkan, emeklerinin karşılığının aldığı madalyalar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde 7 yıldır yelken sporunu yapıyorum. Yelkene ailemin sayesinde başladım. Babam spor yapmamı istiyordu sonra ben de yelkenle tanışmış oldum. İlk olarak 2014 yılında optimist sınıfında milli takıma girdim. Yelkenin zorlukları var ama aşılması güç değil. Denize çıkınca kendimi özgür hissediyorum, bu sporu yaparken çok eğleniyorum. Uzaktan göründüğü kadar zor bir spor değil. Bunu insanların denemesi gerektiğini düşünüyorum."

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, milli sporcu Zülal Alev Erkan'ın yurt içi ve yurt dışında katıldığı şampiyonalarda birçok birincilik elde ettiğini ifade etti.

Uzel, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda Zülal Alev'den derece beklediklerini aktararak, şöyle konuştu:



"Yelken kulübü olarak her organizasyonda sporcularımızla yer alıyoruz. Tekirdağ yelkende adından söz ettirir hale geldi. Milli takıma da başarılı sporcular kazandırmaya devam edeceğiz. Zülal Alev bu yıl 3 Türkiye şampiyonasında yarıştı. Katıldığı her şampiyonada güzel dereceler elde ediyor. Bu yıl da Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. İnşallah iyi sonuçlarla geri dönmesini umutla bekliyoruz."



