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Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Van'da 7 sene önce okul bahçesinde keşfedilen 19 yaşındaki sporcu Kubilay Tarhan, bu yıl düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor

10 Şubat 2019 Pazar 11:19
Hedefi üçüncü kez dünya şampiyonu olmak

Van'da 19 yaşındaki muaythai sporcusu Kubilay Tarhan, bu yıl düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalyayı kazanmak istiyor.

Erciş ilçesinde 12 yaşında milli takım antrenörü Sinan Ağlar tarafından keşfedilen Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kubilay, kısa sürede birçok başarıya imza attı.

Tayland'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonaları'nda 2016 ve 2018'de altın madalya kazanan genç sporcu, bu yıl yine Tayland'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 63,5 kiloda birincilik kürsüsüne çıkabilmek için mücadele edecek.

Kubilay Tarhan'ın 6 Türkiye şampiyonluğu da bulunuyor.

 

- "Bu spor bende yaşam tarzına dönüştü"

 

Kubilay Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta okul bahçesinde kavga ederken antrenör Sinan Ağlar tarafından fark edildiğini söyledi.

Ağlar'ın yönlendirmesi ve çalıştırmasıyla muaythai sporunda başarı elde ettiğini anlatan Kubilay, şöyle konuştu:

"Sinan hocamın küçük bir salonu vardı. Bir torba ve eldivenle bu spora başladık. Sonra bu spor bende yaşam tarzına dönüştü. Bu yıl düzenlenecek Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Şükürler olsun 2016 ve 2018'de bayrağımızı göndere çektik. İnşallah bu sene de büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olup, İstiklal Marşı'mızı okutacağım. İleride iyi bir antrenör ve beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum."

Antrenör Ağlar ise genellikle suça meyilli gençleri sokaktan toplayıp sporla tanıştırdığını anlattı.

Bu gençlerin yarışmalarda büyük başarı yakaladığını anlatan Ağlar, "Bunlardan biri de Kubilay Tarhan. Ailesiyle görüştük, yanımıza geldiğinde bir çift eldiven verdik. Şimdi bu sporcumuzu 2019 A Klas'ta dünya şampiyonluğuna hazırlıyoruz. Bu şekilde birçok gencimiz hem spora devam ediyor hem de beden eğitimi öğretmenliği okuyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:19
  1. Van
  2. Gaziantep
  3. Erciş
  4. Kubilay Tarhan
  5. muaythai
  6. sokaklardan
  7. van

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