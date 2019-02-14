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Hedefi tekrar Avrupa şampiyonluğu

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Halil Bakırcı, önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası elemelerinde derece elde ederek Avrupa şampiyonluğunu tekrar kazanmak istiyor

14 Şubat 2019 Perşembe 19:47
Hedefi tekrar Avrupa şampiyonluğu

ADIYAMAN (AA) - Arkadaşının tavsiye üzerine dört yıl önce başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu olan Halil Bakırcı, tekrar şampiyon olabilmek için ter döküyor.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Halil Bakırcı (23), vücut geliştirme sporunda kendini geliştirerek geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen organizasyonda Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı zamanda güreş branşında da milli sporcu olan Bakırcı, önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek Türkiye Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası elemelerinde derece elde edip Avrupa'da yarışmak istiyor.

Bakırcı gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda güreş sporuyla ilgilendiğini, ancak Adıyaman'da güreş sporu yapacak imkan olmadığını için bıraktığını söyledi.

Spor salonlarına gelip vücut geliştirme branşına yöneldiğini ifade eden Bakırcı, "Vücut geliştirme branşında geçen yıl 75 kiloda Avrupa şampiyonası derecesini elde ettim. Şimdi ise tekrardan sıkı idmanlarla çalışarak 75 kiloda Antalya'da yapılacak olan Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip Avrupa'da yarışmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Halil Çoban ise spor salonunda Bakırcı'ya gerekli imkanları sağlayıp şampiyonaya hazırladığını belirtti.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:47
  1. Adıyaman
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