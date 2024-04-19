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Gündem HDP’yi aklayan Zühtü gitti!
Gündem

HDP’yi aklayan Zühtü gitti!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 20:10:00 - 2024-04-19 20:18:51
HDP’yi aklayan Zühtü gitti!

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Kandil’deki terör baronlarının uzantısı HDP’yi kapatmadan görevini teslim etti. Başkanlığı döneminde Gezi eylemleri tutuklusu TİP’li Can Atalay hakkında tartışmalı kararlar vererek yüksek yargıda krize neden olan kararlara imza atan Zühtü Arslan, “öfkesini içine akıttığını” söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 12 yıldır sürdürdüğü görevini Kadir Özkaya’ya devretti.

AYM’nin temel görevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu vurgulayan Arslan, “Hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesinde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik.” iddiasında bulundu.

Karar verme sürecinin dünyanın en zor işi olduğunu söyleyen Arslan, terör destekçisi partinin kapatılma konusuna değinmezken, terör tutuklusu Atalay’la ilgili kararı ‘hak eksenli karar’ ile savundu.

“Zaman zaman eleştirinin çok ötesine geçen saldırılarla da karşılaşabilirsiniz. O ağır saldırılar karşısında yutkunursunuz, öfkenizi içinize akıtırsınız” sözleriyle tartışmalı kararlara yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Arslan, “İçinizde o haksızlığa karşı duyduğunuz isyan çığ gibi büyür. Ağzınızı açmak istersiniz, açamazsınız. Bu da fedakarlığın önemli bir boyutudur” ifadelerini kullanarak kendisinin de büyük fedakarlıklar yaptığını savundu.

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