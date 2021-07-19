HDP/PKK’nın katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları kabri başında anılacak
HDP/PKK'lılar tarafından muhtaçlara et dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, kabirleri başında düzenlenecek programla anılacak.
HDP/PKK'liler tarafından 2014 yılındaki Kurban Bayramında muhtaçlara et dağıtırken katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş için kabirleri başında anma programı düzenlenecek.
Program; bayramın birinci günü (21 Temmuz Salı) Yeniköy Mezarlığında saat 06.30'da şehitlerin kabri başında düzenlenecek.