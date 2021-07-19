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Gündem HDP/PKK’nın katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları kabri başında anılacak
Gündem

HDP/PKK’nın katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları kabri başında anılacak

HDP/PKK'lılar tarafından muhtaçlara et dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, kabirleri başında düzenlenecek programla anılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 07:55:00 -
HDP/PKK’nın katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları kabri başında anılacak

HDP/PKK'liler tarafından 2014 yılındaki Kurban Bayramında muhtaçlara et dağıtırken katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş için kabirleri başında anma programı düzenlenecek.

Program; bayramın birinci günü (21 Temmuz Salı) Yeniköy Mezarlığında saat 06.30'da şehitlerin kabri başında düzenlenecek. 

 

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Yorumlar

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN NUR İ.İNDE YATSI,, İNŞALLAH,,
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Geç bunları.

Yasin Börü'ye Kürt halkı sizden daha çok üzulmüştür. Bu iktidar da arsızca ölünün üzerinden siyasi rant peşinde. Bölgede ki oy kaybını engellemek için ne Allah korkunuz ne de kuldan utanmanız.
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