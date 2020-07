HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'e tepkiler çığ gibi!

Cinsel saldırı sonrası Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den istifa etti. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi için de fezleke hazırlandı. Sivil toplum kuruluşları konu ile ilgili neler düşünüyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan canlı yayında detayları aktardı. Güney Doğu'da yaşayan vatandaşlar ve STK'lar tarafından sert tepki gösterildi. Kanaat önderi Şafak Göntürk ve İZOL aşireti, İZOL yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Hasan Doğan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tepki göstermeyen STK'lara tepki gösterip saldırı şiddetle kınadılar.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kanaat önderi Şafak Göntürk: Öncelikle bu HDP Milletvekilinin yaptığı hareketi şiddetle kınıyorum. Hiçbir zaman HDP Kürtleri temsil etmedi edemez de. Yıllardan beri taciz olayları HDP'de de PKK'de de oluyor. Dağdaki elebaşlarının genç yaştaki kızlara tecavüzleri her zaman bunları dile getirdik. Buradan çağrımız bu vekil milleti temsil edemez derhal düşürülmesini talep ediyoruz. Yıllardan beri Sur'da bütün 40 yıldan beri bölgede yaptıkları hareket bu; kan, gözyaşı, yıkma, yakma, taciz ve tecavüz… HDP ve PKK'nin yaptığı işte bu. Biz kökten olarak bunları şiddetle kınıyoruz. Hiçbir zaman HDP ve PKK Kürtleri temsil etmedi.

Barolar şimdi nerede?

Barolara özellikle söyleyeyim, barolar Meclis'e yürüyorlar oraya buraya yürüyorlar.. Şimdi neredeler? Niye sessizdeler? Bu olaya sessiz kalanın insanlığından şüphe duyarım. Kadınlarımız annelerimiz bizim başımızın tacıdır her zaman saygı duyarız. Ama maalesef HDP'nin her zaman yaptığı bu. Şiddetle kınıyoruz. HDP ve PKK hiçbir zaman Kürtleri yani bizleri temsil etmedi. Bizleri temsil eden tek parti AK Parti'dir. Yani HDP'nin içyüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Kürtlerin hakkını savunacağız diye var olanı ellerinden aldınız

İZOL Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan: HDP'nin ve PKK'nın Kürtleri temsil etmediği açık ve net ortada. Burada asıl bu hareket AK parti ve Cumhur İttifakı'ndan herhangi bir milletvekili yapmış olsaydı şu anda barolar ayaklanmıştı. "Adalet Yürüyüşü"nü yapıyorum diyen Millet İttifakı'nın başı hani nerede adalet? Senden şu anda adalet istiyoruz. Ben buradan Kürt halkına sesleniyorum STK'lara sesleniyorum. Kürt halkını bu çirkef yapının elinden kurtarmamız gerekiyor. Ne demek bir kadına tecavüz cinsel saldırı? Kürtlerin hakkını savunacağız diye var olan Kürt haklarını da elinden aldınız. Namusuna tecavüz ediyorsunuz, dinine saldırıyorsunuz, örf ve adetlerini alıyorsunuz. Bu mudur savunduğunuz Kürt hakları?

Bunlar aynı zihniyet aynı yapının elemanları birbirinin her türlü pisliğini örtbas etmek için her türlü çirkefliği yaparlar. Ama bu ülkenin menfaatine olan her şeye saldırı düzenliyorlar. Yürüyüş yapıyorlar karşı çıkıyorlar kabul edilebilir bir durum değil biz şiddetle kınıyoruz.