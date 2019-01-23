HDP'nin adayı bir öyle bir böyle! HDP'nin KDP ile yaptığı ittifak çerçevesinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden aday gösterdiği TRT 6 sunucusu Ozan Kardaş'ın eski paylaşımları ortaya çıktı. Kardaş, yaptığı paylaşımlarda HDP'yi sert dille eleştirdiği görülüyor.

HDP'nin yerel seçimlerde Kürt partileriyle yaptığı ittifak çerçevesinde Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde aday gösterdiği TRT 6 sunucusu KDP'li Ozan Kardaş'a HDP'lilerden sosyal medya üzerinden tepki geldi. Kardaş'ın sosyal medya hesabından HDP'yi hedef alan çok sayıda eski mesajı bulunuyor. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken HDP'deki bir aday çokça konuşulmaya başlandı. HDP'nin yerel seçim çerçevesinde ittifak yaptığı partilerden biri de Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olurken, ittifak kapsamında bu partiden Ozan Kardaş, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nden belediye başkan adayı gösterildi. Adaylıktan çekilmesi istendi Ozan Kardaş'ın HDP kanadını eleştiren paylaşımlarının ortaya çıkması HDP'lileri kızdırdı. HDP'liler Kardaş'ın adaylıktan çekilmesini talep etti. İşte Kardaş'ın o paylaşımları:

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