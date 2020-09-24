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Gündem HDP'liler acılı Şırnak annelerine engel olmaya kalktı! Gerginlik çıktı
Gündem

HDP'liler acılı Şırnak annelerine engel olmaya kalktı! Gerginlik çıktı

Şırnak’ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. HDP'liler basın açıklamasına müsade etmeyince gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:23:00 -
HDP'liler acılı Şırnak annelerine engel olmaya kalktı! Gerginlik çıktı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binası önünde her hafta Perşembe günü basın açıklaması için bir araya geliyor.

Fakat, il binası önünde toplanan HDP’liler, basın açıklaması yaptırmak istemeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginliğin devam etmesi polis tarafından önlendi.

"Ölü veya diri getirin"

Konu ile ilgili HDP Şırnak il binası önünde Kürtçe açıklama yapan Besna Katar, Şırnak’ta eşi Metin Katar’ın teröristlerce 16 sene önce dağa kaçırıldığını, kendisinden hiçbir haber alamadıklarını belirterek eşinin ölü veya diri getirilmesini, kendilerine hesap verilmesini istedi.

"Bir an önce..."

Katar, eşinin odun toplamaya gittiğini, ancak terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bir an önce kendilerini dönmesini beklediklerini söyledi.

"HDP öncülük yaptı ki götürdüler"

Acılı anne Emine Üstek ise, yaklaşık 5 sene önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu HDP'den isteyerek, takati olduğu müddetçe gelip HDP binası önünde oğlunun hesabını soracağını, HDP’den oğlunu istediğini bildirdi ve "Oğlum neredeyse bir an önce getirsinler." dedi. Acılı anne, huzursuzluk istemediğini belirterek oğlunun bir yere gitmeyi nereden bileceğini sordu ve demek ki HDP'nin öncülük yaptığını böylelikle oğlunun dağa götürüldüğünü söyledi.

"PKK hep Kürtleri katletti"

Şehit ailesi Fatma Güngör de, ailelerinden 12 kişinin şehit edildiğini bildirerek terör örgütü PKK'nın amacının hiçbir zaman Kürtler olmadığını, hep Kürtleri katlettiklerini bildirdi.

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