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Aktüel HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi
Aktüel

HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:39:50 -
HDP'li Turan, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına çözüm istedi

TBMM (AA) - HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, mevsimlik tarım işçilerini, kaderlerine terk etmenin, bu ülkenin geleceğinden çalmak olduğunu savundu.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Erdemli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin taşıyan aracın kaza yapması sonucu 33 tarım işçisinin yaralandığını, 2 tarım işçisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tarım işçilerinin maruz kaldığı koşulların, meydana gelen trafik kazalarının, iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan biçimde çalışmalarının sıradan hale geldiğini vurgulayan Turan, "Ne yazık ki ülkemizde, her gün çok sayıda tarım işçisi iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalıyor. Dün Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan trafik kazası ne ilk ne de ne yazık ki son olacak." dedi.

Turan, mevsimlik tarım işçilerinin, büyük bir fonksiyonu ifa ettiğini belirterek, "Onları kendi kaderlerine terk etmek, onların istenmeyen kesimler gibi lanse edilmesine imkan sağlamak, aslında bu ülkenin geleceğinden çalmaktır. Daha demokratik, emeğin karşılığını aldığı, insanların huzur, barış ve demokrasi içinde yaşadığı bir ülkenin kurulabilmesi için ilk adım; mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının her açıdan düzeltilmesidir. " diye konuştu.



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