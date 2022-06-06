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Siyaset HDP'li sözde vekil Kemal Bülbül, PKK'nın kurucularına övgüler düzdü
Siyaset

HDP'li sözde vekil Kemal Bülbül, PKK'nın kurucularına övgüler düzdü

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da "Dersim Festivali" adı altında düzenlenen etkinlikte PKK'lı teröristlere övgü yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 07:31:00 - 2022-06-06 07:31:50

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da "Dersim Festivali" adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında teröristleri öven Bülbül, hitap ettiği kitleyi "mücadeleye" çağırdı.

"Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.

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