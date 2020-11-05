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Aktüel HDP'li Piroğlu: "Salgın sürecinde engelliler ve yaşlılar çok daha ağır bir süreç yaşadı"
Aktüel

HDP'li Piroğlu: "Salgın sürecinde engelliler ve yaşlılar çok daha ağır bir süreç yaşadı"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:06:50 -
HDP'li Piroğlu: "Salgın sürecinde engelliler ve yaşlılar çok daha ağır bir süreç yaşadı"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, salgın sürecinde engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, eğitim ve üretime katılma gibi haklarından mahrum kaldığını ileri sürdü.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin engelli ve yaşlıların salgın sürecinde yaşadığı sorunlara dair bir rapor hazırladığını dile getirerek bilgi verdi.

"Salgında engelliler ve yaşlılar çok daha ağır bir süreç yaşadı" diyen Piroğlu, iktidarın Kovid-19 salgınında işçi ve yoksul kesimleri kendi başına bıraktığını, engelli ve yaş üstü vatandaşları evlerine kapattığını ileri sürdü.

Piroğlu, engelli ve 60 yaş üstü vatandaşların belli aralıklarla hastaneye gitmesi gerektiğini ancak neredeyse bütün kamu hastanelerinin salgın hastanesine dönüştüğünü bu nedenle de vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanamaz hale geldiğini iddia etti.

Piroğlu, salgın sürecinde engellilerin sağlık, eğitim ve üretime katılma gibi haklarından mahrum kaldığını ileri sürdü.

EBA uygulamasından işitme ve engelli öğrencilerin faydalanamadığını belirten Piroğlu, rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 30 bin kişinin mağdur edildiğini, hükümetin bu kesimin sorunlarına çare bulamadığını savundu.

Salgın sürecinde cezaevlerinin, engelli ve yaşlı hükümlüler için mezar haline geldiğini öne süren Piroğlu, bu kişilerin tahliye edilmesini talep etti.

Piroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kürsünün engelliler için erişime uygun hale getirildiğini dile getirerek, Meclis'in büyük oranda engelli insanların erişimine imkan verdiğini kaydetti. Meclis'teki imkanın yüzde 80'inin sokaktaki pek çok insan için olmadığını iddia eden Piroğlu, engelliler için erişim özgürlüğünün sağlanmasını, bu doğrultuda TBMM'nin de sorumluluk üstlenmesini istedi.



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