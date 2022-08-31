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Siyaset HDP'li Meral Danış Beştaş'tan hükümete skandal tehdit: Yargılanacaksınız
Siyaset

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan hükümete skandal tehdit: Yargılanacaksınız

TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti alenen tehdit eden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 22:50:00 - 2022-08-31 22:50:13

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef alarak iktidara tehditler savuran TİP vekili Ahmet Şık'ın ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan da hükümete tehdit geldi.

"Hesap vereceksiniz"

HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM Karma Komisyonunda yapılan dokunulmazlık görüşmeleri sırasında hükümeti açık açık tehdit etti. İktidarın hesap vereceğini söyleyen HDP'li Beştaş, "Bizim yönetimde olduğumuz bir iktidarda yargılanacaksınız" ifadesini kullandı.

CHP'den destek gelmişti

Beştaş'ın bu sözleri akıllara CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "HDP yönetimde olmalı" açıklamasını getirdi. Tanrıkulu, "Yerelde yönetmeyi Türkiye bazında da bu yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güveninin sağlanması lazım. Bunu masa konuşuyor mu bilmiyorum ama ben her ortamda savunuyorum böyle olması lazım" açıklamasında bulunmuştu.

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