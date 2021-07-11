HDP'li isim kaza yaptı! 3'ü çocuk 7 yaralı
Adıyaman'da eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullandığı aracın karıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Galender Şimşek idaresindeki 06 KVY 97 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20. kilometresinde eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullandığı 02 HV 888 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yara almazken, otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.