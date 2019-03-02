HDP'li isim ittifakı resmen ilan etti: Oyumuz CHP'ye

Yerel seçimlere yaklaşırken CHP ve HDParasındaki ittifak, daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. HDP, yüzde 13,5 oy aldığı Kadıköy’de belediye başkanlığına aday çıkarmadı.

"Seçmenimiz CHP'ye oy verecek''

Aydınlık’a konuşan HDP Kadıköy ilçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, CHP’nin Kadıköy’de baskın olduğunu, HDP’nin denklem dışında kaldığını belirtti.

HDP seçmeninin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve Kadıköy’de CHP’ye oy vereceğini söyledi.

Baltaş, şöyle konuştu:

“CHP, Kadıköy’de baskın ve her halükarda seçimi kazanan bir parti. Kadıköy’de bir iddiamız yok. Çok keskin bir oy düşüşümüz olabilir. O yüzden Kadıköy’de seçime girmeme kararı aldık.

Seçmenlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Direkt bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP’ye oy verecektir Kadıköy’de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy’de de daha çok CHP’ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle.”