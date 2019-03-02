0553 313 94 23

HDP'li isim ittifakı resmen ilan etti: Oyumuz CHP'ye

HDP Kadıköy ilçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, inkar edilen CHP/HDP ittifakını resmen ilan etti. Baltaş, "Kadıköy’de seçime girmeme kararı aldık. Seçmenimiz İBB ve Kadıköy'de CHP'ye oy verecek." ifadelerini kullandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:34
HDP'li isim ittifakı resmen ilan etti: Oyumuz CHP'ye

Yerel seçimlere yaklaşırken CHP ve HDParasındaki ittifak, daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. HDP, yüzde 13,5 oy aldığı Kadıköy’de belediye başkanlığına aday çıkarmadı.

"Seçmenimiz CHP'ye oy verecek''

Aydınlık’a konuşan HDP Kadıköy ilçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, CHP’nin Kadıköy’de baskın olduğunu, HDP’nin denklem dışında kaldığını belirtti.

HDP seçmeninin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve Kadıköy’de CHP’ye oy vereceğini söyledi.

Baltaş, şöyle konuştu:

“CHP, Kadıköy’de baskın ve her halükarda seçimi kazanan bir parti. Kadıköy’de bir iddiamız yok. Çok keskin bir oy düşüşümüz olabilir. O yüzden Kadıköy’de seçime girmeme kararı aldık. 

Seçmenlerimizi bu yönde yönlendiriyoruz. Direkt bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP’ye oy verecektir Kadıköy’de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy’de de daha çok CHP’ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:34
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. chp
  4. kandil
  5. HDP
  6. HDP Kadıköy ilçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SpaceX'in personel taşıyıcı kapsülü uzaya fırlatıldı
    1. SpaceX'in personel taşıyıcı kapsülü..
    2. Bir devrin içyüzü
    3. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2..
    4. (Özel) Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    5. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    6. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    7. Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı..
    8. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    9. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    10. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    11. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    12. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    13. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    14. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    15. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    16. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    17. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    18. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    19. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    20. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
    21. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
    22. Kadın teröristten 'genelev' itirafı
    23. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta..
    24. Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı,..
    25. Ankaragücü taraftarları kaza anını..
    26. (Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı..
    27. Huawei Mate X, Glomo ödülünü kazandı
    28. Başkan Can, avcılarla bir araya geldi
    29. Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel..
    30. Bilecik’te ev yangını
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...