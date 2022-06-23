HDP’li Fatma Kurtulan’a tokat gibi yalanlama

YENİ AKİT / ANKARA

HDP’li Kurtulan’ın cezaevlerinde işkence yalanlarına Ceza ve Tevkif Evlerinden açıklama geldi.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, HDP’li Kurtulan’ın, “Tarsus Cezaevinde işkence” iddialarını yalanlayarak, “Yapılan muayeneler neticesinde hiçbir hükümlüde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı anlaşılmıştır.” açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın 22.06.2022 tarihinde sosyal medya hesabından “Tarsus Cezaevinde dün gece saatlerinde koğuşlara baskın yapıldığı, mahpuslardan Vedat Ç. ve Doğan O.’nun kollarında kırıklar oluştuğu“ şeklinde gerçekleri yansıtmayan paylaşımıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; silahlı terör örgütü PKK üyesi hükümlülerin, ceza infaz kurumunun asayiş ve düzenini bozucu davranışlarda bulunmaları, görevli personele mukavemet göstermeleri, slogan atarak tehditlerde bulunmaları üzerine kurumun asayiş ve düzeninin sağlanması amacıyla adı geçen hükümlülerin bulunduğu odalar boşaltılarak ceza infaz kurumunda farklı bölümlere yerleştirilmişlerdir. Öte yandan; yapılan muayeneler neticesinde hiçbir hükümlüde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”