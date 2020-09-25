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Gündem HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gündem

HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, 2014 yılındaki Kobani bahanesi ile düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:45:00 -
HDP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzanstısı HDP'nin Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı. Bilgen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014 yılındaki Kobani bahanesi ile yapılan eylemler ile ilgili soruşturması çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde yer alan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Ayhan Bilgen, gözaltına alınarak zırhlı polis aracına bindirildi.

HDP'li isim, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu esnada Ayhan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı HDP'liler duruma tepki gösterdi.

HDP'li Bilgen, emniyetteki işlemlerinden sonra yoğun güvenlik tedbirleri altında emniyet mensupları tarafından tekrardan zırhlı araca konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen HDP'li Bilgen, Kars Harakani Havalimanı'na getirildi. Bilgen, buradan uçakla soruşturmanın yürütüldüğü başkent Ankara'ya gönderildi.

Emniyet ekipleri, HDP'li Bilgen'in götürülüşü esnasında havalimanı etrafında da yoğun güvenlik önlemi aldı.

HDP Kars İl Başkanlığından konuyla ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli ve bazı HDP'liler, Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki göstermeye kalktı.

Parti binasında yapılan toplantıda grup adına konuşan HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli, Ayhan Bilgen'in yanında olduklarını söyleyerek Ayhan Bilgen'e yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonun hiçbir tutarlılığının bulunmadığını iddia etmeye kalktı.

Anli, bu yapılanların sadece psikolojik ve stratejik bir operasyon olduğunu ileri sürdü.

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