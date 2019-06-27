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HDP’li başkandan skandal karar! Şehit yakınlarını çıkardı, kendi yakınlarını işe aldı

Mardin’de Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildikten sonra aralarında çok sayıda şehit ve gazi yakınını işten çıkaran HDP’li Ahmet Türk, kendi yakınlarını işe aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:06
HDP’li başkandan skandal karar! Şehit yakınlarını çıkardı, kendi yakınlarını işe aldı

Mardin’de Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildikten sonra aralarında çok sayıda şehit ve gazi yakınını işten çıkaran HDP’li Ahmet Türk, belediyeye “Türk” soyadlı 6 yakınını işe aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Türk'ün görevi devralır almaz ilk icraatı şehit yakınını işten çıkarmak oldu.

Mardin Büyükşehir belediyesi, seçimden bu yana aralarında şehit ve gazi yakınları, yetim annelerinin de olduğu 318 kişi işten çıkardı.

HDP'li Ahmet Türk daha sonra terör suçundan birçok kez gözaltına alınan HDP'nin eski Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cebbar Leygara'yı Mardin Kent A.Ş' ye genel müdür olarak atadı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 21:06
  1. Diyarbakır
  2. Mardin
  3. HDP
  4. Ahmet Türk
  5. işçi
  6. şehit
  7. Şehit yakınları

YORUM YAZ

  • Mesut şenMesut şen14 dk önce
    Bu adamı yaşlı ve hasta diyerek Cumhurbaşkanı affetmisti. Yazıklar olsun
  • ÖmerÖmer26 dk önce
    Sonra ak partinin oyu neden düştü.. niye birşey yapılmıyo... yazıklar olsun bu ülkede pkk nın arka bahçesini meclise sokana
  • HasanHasan27 dk önce
    Devlet uyuyormu ? Baştan beri uyuyor....bu tescillivatan haini nasıl belediye başkanı yapılır...
  • BirisiBirisi36 dk önce
    Gercek gazilere sehitlere binler minnet. Islamiyette ilk once ihtiyaci olanlara yardim eli uzatmali kim olura olsun sehidlere gazilere yandaslara degil...
  • Tamam Tamam 41 dk önce
    Chp logosu ne alaka
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 44 dk önce
    Bu adam cezaevinde olmasi gerekti.
  • İlanİlan59 dk önce
    İşçi çıkaran belediyeleri her gün manşetten verin. Tekrar geri alıncaya kadar. 'Mardin bb ahmet türk 318 kişiyi işten çıkardı yoksulun sofrasında gözü var' şeklinde gibi. Bolu ankara adana hepsini hergün verin. Muhalefet olsa böyle yapardı.
  • hercaihercai1 sa önce
    Vay vay! Adam olumcul hasta, akrabalari basinda nobet tutacak elbet!
  • Cesur61Cesur611 sa önce
    Bu adam gebermiyormuydu yaaa bizim yazıklar olsun beee bir asamadilar bu vatan hain lerini ama başkalarına geldimi aşar keserler yapamiyorlarsa biraksinlar arkadaş bu köpekleri asacakçok yiğit var başta ben....

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