HDP’li başkandan skandal karar! Şehit yakınlarını çıkardı, kendi yakınlarını işe aldı
Mardin’de Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildikten sonra aralarında çok sayıda şehit ve gazi yakınını işten çıkaran HDP’li Ahmet Türk, kendi yakınlarını işe aldı.27 Haziran 2019 Perşembe 21:06
Mardin’de Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildikten sonra aralarında çok sayıda şehit ve gazi yakınını işten çıkaran HDP’li Ahmet Türk, belediyeye “Türk” soyadlı 6 yakınını işe aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Türk'ün görevi devralır almaz ilk icraatı şehit yakınını işten çıkarmak oldu.
Mardin Büyükşehir belediyesi, seçimden bu yana aralarında şehit ve gazi yakınları, yetim annelerinin de olduğu 318 kişi işten çıkardı.
HDP'li Ahmet Türk daha sonra terör suçundan birçok kez gözaltına alınan HDP'nin eski Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cebbar Leygara'yı Mardin Kent A.Ş' ye genel müdür olarak atadı.
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