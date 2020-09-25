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Gündem HDP'li 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek
Gündem

HDP'li 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:17:00 -
HDP'li 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6,7 ve 8 Ekim 2014 yılında düzenlenen kanlı Kobani olayları ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık, Ankara merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan baskınlarda hakkında gözaltı kararı çıkartılan 82 kişiden 20'sinin yakalandığını açıkladı.

7 HDP'li vekile şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 7 milletvekili hakkında fezleke düzenleneceğini de duyurdu.

İşte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan o açıklama:

"Bu şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurt içinde olduğu anlaşılan (1) şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da hâlen başka suçlardan tutuklu / hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan (4) şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir"

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