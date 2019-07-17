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HDP'den tepki çeken sözleşmeye destek: Asla geri adım atmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aileye savaş açan ve birçok kesim tarafından iptal edilmesi istenen İstanbul Sözleşmesi'ne destek vererek 'Asla geri adım atmayacağız' dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:05
HDP'den tepki çeken sözleşmeye destek: Asla geri adım atmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında aileye savaş açan ve birçok Batı ülkesinde bile ‘geleceğimizi tehlikeye atacak’ diye eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi’ne destek verdi.

"İstanbul sözleşmesini gasp ettirmeyeceğiz”

İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin talep edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, “Kadınlar bu sözleşmeden asla geri adım atmayacaktır. Kadınlar olarak İstanbul’u 23 Haziran’da nasıl kurtardıysak İstanbul sözleşmesini de öyle sahipleneceğiz, gasp ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kadınların İstanbul Sözleşmesi’yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı’nızla uğraşın” diyen Buldan, “Çok istiyorsanız avcı topluma geri dönebilirsiniz. Zaten iktidardan gittiğinizde eril zihniyetinizin gereği olarak bol bol okçuluk yaparsınız” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:05
  1. HDP
  2. Pervin Buldan
  3. İstanbul Sözleşmesi

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