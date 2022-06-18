HDP'den skandal Abdullah Öcalan çağrısı! 'Doğrudan doğruya kamuoyuna konuşabilsin'

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İstanbul Kadıköy'de HDP'li milletvekilleri öncülüğündeki PKK yandaşı grubun istekleri, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar tarafından Mardin'de tekrar edildi. Eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunan HDP'li Sancar, "Kaldırılsın tecrit, Öcalan doğrudan doğruya kamuoyuna konuşabilsin." dedi.

Parti Sözcüsü Ebru Günay ve Mardin Milletvekili Pero Dündar ile Ahmet Türk'ün de katıldığı HDP Mardin 4. Olağan Kongresi'nde, terör örgüt PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan için skandal isteklerde bulunuldu.

PKK yandaşı grubun yürüyüşünü savundu!

Mithat Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan için Kadıköy'de düzenlenen PKK yürüyüşüne destek vererek, "Sayın Öcalan’ın tecridine karşı bir yürüyüş, demokratik bir eylem, demokratik bir tepki ortaya konuldu. Ve gerçekten orada lince giden görüntüler ortaya çıktı. Milletvekillerimiz, il yöneticilerimiz ve bütün katılanlar, adeta linç edildiler." dedi.

İttifak ortakları CHP'yi de hedef alan Sancar, "Hepiniz biliyorsunuz ki Saliha arkadaşımız tekmelendi, ağır küfürlere maruz kaldı ama ikinci beklenti içinde olduğumuz ana muhalefet partisi sözcüsü, 'polislerimize tokat attı' diye açıklama yaptı. Peki nasıl güveneceğiz? Bu güvensizliği nasıl ortadan kaldıracağız, bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz? Elbette mevcut sisteme iktidara karşı bütün gücümüzle direneceğiz. Ama gerçekten Kürtler artık siyasette somut adımların atılmasını, beklentilerinin karşılanmasını istiyor." şeklinde konuştu.

Öcalan için skandal çağrı!

HDP'li Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan için şu taleplerde bulundu:

Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit, çözümsüzlük politikalarının ikiz kardeşidir. Bunu biliyoruz. Çözüm istiyorsak, ülkede kalıcı barış, demokratik cumhuriyet, özgür eşit yurttaşlık istiyorsak, çözümün önündeki bütün engelleri kaldırmak için mücadele yürütmek zorundayız. Çözümün önündeki en önemli engellerden biri de İmralı’daki tecrittir. Onun için İmralı’daki tecridin kaldırılması amacıyla da elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. Bu hukuki bir meseledir ama ondan ibaret değildir. Siyasi bir meseledir. Öte yandan tecridin kaldırılması talebinin sadece HDP’yle sınırlı bir mesele olarak görülmesi de yanlıştır. Kaldırılsın tecrit, Öcalan doğrudan doğruya kamuoyuna konuşabilsin. Bu herkesin görevidir.