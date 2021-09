HDP’den hep aynı terane: Hiç bir ittifakta yoklarmış!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Her seçim öncesi “İttifak arayışı içerisinde değiliz” açıklaması yapıp, kapalı kapılar ardından gizli saklı ittifak yapan HDP, yine 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde hiçbir ittifakta yer almayacaklarını duyurdu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün bir otelde düzenlenen toplantıda “Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok” açıklamasını yaptı.



CHP ve İP ile omuz omuz yaptıkları açıktan açığa ittifak pazarlıklarının yoğunlaştığı dönemde gelen bu açıklama siyaset kulislerinde inandırıcı bulunmadı.

Seçmeni kandırıyorlar

HDP’nin her seçim öncesi aynı teraneyi sahnelediğini söyleyen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “HDP’nin ‘Hiçbir ittifak arayışı içerisinde değiliz’ söylemi tamamen samimiyetsizliktir. Kendileri her seçim öncesi buna benzer açıklamalar yapıp kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalarla zillet ittifakına destek veriyor. Zaten bu ittifakın tek amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirebilmektir. Bunun için herşeyi yaparlar, her şeyi söylerler. Amaçları eli kanlı katillerle yapılan işbirliğinin İYİ Parti ile CHP seçmenini küstürmesini önlemek” ifadelerini kullandı.



HDP’nin açıklamasında yine Kürt sorunundan bahsedildiğine dikkati çeken AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, “Türkiye’de bir Kürt sorunu yoktur. Bu sorun AK Parti ile bitmiştir. Türkiye’de şu anda bitmek üzere olan terör örgütü sorunu vardır. HDP’nin ittifak açıklaması tamamen seçmeni kandırma girişimidir. ‘İstemem yan cebime koy’ siyasetidir. Bunların ve ortaklarının tek amacı Türkiye’nin önünü kesmektir” dedi.