HDP yine bebek katillerinin savunuculuğunu yaptı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Her türlü terör olayı sonrasında bebek katili terör örgütü PKK’yı aklamaya çalışan HDP, Tunceli’nin Bilgeç köyünde teröristlerin araziye yerleştirdiği mayına basarak hayatlarını kaybeden biri 8, diğeri 4 yaşındaki iki kardeşin şehit düşmesinden Türkiye’yi sorumlu tutmasıyla terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu.

HDP terör seviciliğine devam ediyor!

Daha önce hazırladığı birçok skandal raporla terör seviciliğini gösteren HDP, küçük çocukları istismar eden, ellerine silah vererek zorla dağa çıkartan PKK’yı yine temize çıkarmaya çalıştı. 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin, köyde teröristlerin araziye yerleştirdiği mayına basarak hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Türkiye’yi hedef gösterdi. Ayrıca geçmişte bölgeye TSK tarafından döşenen mayınların toplanmadığı iftirasını atan HDP, PKK’nın gözünü kırpmadan katlettiği kundaktaki çocukları göz ardı ederek, “Savaş artığı mühimmatların arazilerde hatta şehirlerde neden olduğu çocuk ölümleri maalesef bini aşmıştır” açıklamasıyla teröre yine arka çıktı.

HDP, PKK’ya daha önce de toz kondurmadı!

11 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya’nın şehit düştüğü yere 1 ay aradan sonra sözde heyet gönderen HDP, şehit Nurcan Karakaya’nın kullandığı aracın yakıt tankından dolayı patlayabileceğini, araçta eşinin görev yaptığı karakola ait iki tane mutfak tüpünün olduğunu ve karakolda görev yapan komutanların köylüleri korkutarak olayla ilgili bildiklerini anlatmamaları için tehdit ettiğini ileri süren düzmece bir rapor hazırlamıştı.