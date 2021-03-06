HDP teşkilatlarının tüm binaları aransın

Polis ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar, KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren son gelişmenin, Van İpekyolu Belediyesi’nin kullanılmayan binasında yaşanmasının ardından diğer HDP’li belediyelerin de araştırılması gerektiğine, hukukçular ve STK’lar tarafından dikkat çekildi.

“HDP’nin il ve ilçe binaları PKK’nın örgütü gibi çalışıyor!”

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, “HDP’li belediyelerin tümünün araştırılması gerekiyor. HDP’nin terör örgütü PKK ile organik ilişkiler içerisinde olduğu açık ve net bir şekilde herkes tarafından biliniyor. HDP’nin il ve ilçe binalarının hepsi PKK’nın örgütü gibi çalışıyor. Genel olarak devletin hiçbir şekilde çekinmeden, kınamalara bakılmaksızın, eleştirileri göz ardı ederek HDP’nin binalarına baskın yapılıp oradaki her türlü evrak kontrol edilip ona göre işlem yapılması gerekiyor. Hukuken de bu şekilde bir araştırmanın yapılmasının sakıncası yok” değerlendirmesinde bulundu.

“HDP bir hukuk ayıbı”

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur da “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP ile ilgili bir inceleme başlatarak tüm bilgi ve evrakları talep edebiliyor. Bu inceleme yapıldıktan sonra yeterli somut delil gördüğü takdirde kapatma davası açıyor. Son olarak İpekyolu Belediyesinde çıkan manzara da bunu gösteriyor. Somut deliller bir bir ortaya çıkmaya başladı. HDP Türk devleti ve milletinin düşmanlığını yapan, birliğimizin altına dinamit döşeyen PKK terör örgütünün eylemlerinin fiillerinin odak noktası haline gelmiş. Yapılan araştırmalar sonrasında inanıyorum ki daha neler ortaya çıkacak. Hukuk ve ahlak ayıbı olan HDP’nin bir an evvel Türk devletini ve milletini bu musibetten arınmasına yönelik yargı mercilerinin karar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çıkan argümanlar CHP ve İyi Parti merkezlerinde sergilensin!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise, “HDP’li belediyeler, PKK’nın eğitim kampları ve gençlerimizin beyinlerini yıkayıp dağa gönderme merkezleridir. HDP, PKK’nın kendisidir. Hiçbir şekilde de bunu gizlemiyorlar. Bu parti binalarındaki PKK yayın ve paçavralarını temizleyerek, sırf hâlâ PKK-HDP ilişkisini inkar eden gerek içeride gerek dışarıda sözde müttefiklerimizin gözlerinin içine sokmak gerekir. HDP’nin binalarına geniş anlamda yapılacak bir operasyon ile hiç beklemediğimiz kadar suç unsuruna rastlanacaktır. HDP-PKK ilişkisi üzerine TBMM’ye gelen fezlekelerle ilgili ‘bakalım, görelim, içerisinde ne var’ ifadelerini kullanan siyasi partilere ilişkin de çıkacak dokümanları özellikle onların görebileceği şekilde CHP’nin, İyi Parti’nin genel merkezlerinde sergilemek lazım” görüşünü dile getirdi.