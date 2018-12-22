HDP Mersin ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Mersin belediye başkan adayları belli oldu mu? sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Peki HDP Mersin belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Mersin belediye başkan adayları kimler? Mersin HDP ilçe belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. HDP'nin aday başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler HDP belediye başkan adayları listesine çevrildi. HDP Kars belediye başkan adayının Ayhan Bilgen oldu. HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Fazlı Türk ve Bedri Kuran’ın isimleri geçiyor. HDP Mersin ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti, Mersin’de MHP adayını mı desteleyecek?

AK Parti 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı yer almadı. AK Parti’nin Mersin’de ittifak gereği MHP’nin adayı olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’yı desteklemesi bekleniyor.

2014 Mersin yerel seçim sonuçları

MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32

CHP adayı Macit Özcan % 28.3

AK Parti adayı Mustafa Sever % 28

BDP adayı Sibel Yiğittekin % 9,6

Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 29

CHP % 29

AK Parti % 24

MHP % 13

Anamur belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 30

CHP % 29

Erdemli belediye seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 5

Silifke belediye seçim sonuçları

CHP % 34

MHP % 31

AK Parti % 31

Tarsus belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

CHP % 31

AK Parti % 20

BDP % 10

Toroslar belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 26

BDP % 18

CHP % 16

24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları

AK Parti % 28.6

CHP % 26.8

HDP 16.9

İYİ Parti % 13,6

MHP % 12.8

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2016 itibarıyla 1.773.852 nüfusa sahiptir. Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ilçeleri olmak üzere toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır.

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