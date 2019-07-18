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HDP küstahlığına valilik izin vermedi

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tabela küstahlığına devlet dur dedi. Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi. Valilik ekipleri de değiştirilen tabelayı dün sabah saatlerinde söktü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
HDP küstahlığına valilik izin vermedi

 Haber Merkezi 

HDP’li belediyenin tabela küstahlığına Diyarbakır Valiliği geçit vermedi. Sahabenin büyüklerinden İyaz bin Ganem’in ismini taşıyan tabelayı sökerek, PKK’lı İlhan Diken’in ismini yazdığı tabelayı asan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sevinci kısa sürdü.

Sevinçleri kursaklarında kaldı

İçişleri Bakanlığı’nca kayyım atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP’li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı. Diyarbakır Valiliği’nce yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır’ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesinin kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan karar reddedildi.

Valilik ekipleri tabelayı söktü

Valiliğin isim değişikliğini reddetme kararına rağmen belediye ekipleri, dün gece saatlerinde İyaz bin Ganem olan caddenin ismini Dr. İlhan Diken olarak değiştirip tabelayı astı. Dün gece belediye ekipleri tarafından asılan tabela, dün sabah saatlerinde valilik ekipleri tarafından yerinden söküldü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
  1. HDP’li belediye
  2. Diyarbakır Valiliği
  3. İyaz bin Ganem
  4. PKK’lı İlhan Diken
  5. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem
  8. Yerel seçimler
  9. PKK/KCK
  10. Dr. İlhan Diken

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