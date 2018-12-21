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HDP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

İzmir HDP belediye başkan adayları kim? 2019 yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren HDP bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Batman belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 listesinde hangi isim yer alacak? İzmir HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP Aliağa belediye başkan adayı, Bergama HDP belediye başkan adayı, Bornova HDP belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

21 Aralık 2018 Cuma 19:29
HDP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019

İzmir HDP belediye başkan adayları kim? 2019 yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren HDP bir yandan da belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Batman belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı 2019 listesinde hangi isim yer alacak? İzmir HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP Aliağa belediye başkan adayı, Bergama HDP belediye başkan adayı, Bornova HDP belediye başkan adayı 2019 yerel seçim. 

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. HDP'nin İzmir'de CHP ile ittifak yapacağı söylense de konuya ilişkin resmi bir gelişme olmadı. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen olurken, HDP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı. HDP İzmir ilçe belediye başkan adaylarının önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekçi oldu.

2014 İzmir ilçeleri yerel seçim sonuçları

CHP % 49.6

AK Parti % 35.9

MHP % 8

HDP % 3

Çeşme 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 56.8

AK Parti % 36.4

MHP % 3.4

HDP % 2.0

Aliağa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 31.9

AK Parti % 30.9

CHP % 20,5

DSP % 12.1

HDP % 3,5

Balçova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 60.6

AK Parti % 22.5

MHP % 6.3

DSP % 6,0

HDP %2.2

Bayındır 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 35.6

AK Parti % 35.2

MHP % 23.9

HDP % 3.6

Bayraklı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 37.8

MHP % 8.3

HDP % 4.3

DSP % 2,8

Bergama 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 34.55

AK Parti % 31.2

MHP % 30.8

Bornova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 49.5

AK Parti % 34.1

MHP % 10.3

HDP % 2.8 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:29
  1. Batman
  2. Kars
  3. HDP İzmir ilçe belediye başkan adayları 2019
  4. HDP Aliağa belediye başkan adayı
  5. Bergama HDP belediye başkan adayı
  6. Bornova HDP belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

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