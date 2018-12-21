0553 313 94 23

HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP İstanbul belediye başkan adayları kim olacak? 2019 yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacağı araştırılıyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracak mı? HDP İstanbul belediye başkan adayları kimler? HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Sultangazi belediye başkan adayı, HDP Esenyurt belediye başkan adayı son durum.

21 Aralık 2018 Cuma 18:04
HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP İstanbul belediye başkan adayları kim olacak? 2019 yerel seçimleri için HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacağı araştırılıyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracak mı? HDP İstanbul belediye başkan adayları kimler? HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Sultangazi belediye başkan adayı, HDP Esenyurt belediye başkan adayı son durum.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söyleniyor. HDP, CHP'nin adayını destekleyerek İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarmama planı yapıyor. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli CHP ile ittifak yapacaklarının sinyalini vermişti. Temelli, “CHP’nin adayı üzerinde İstanbullular ortaklaşmışsa HDP de orada ortaklaşır” demişti. CHP'nin HDP ittifakına karşılık İstanbul'da bir veya iki ilçe belediye başkan adaylıklarını HDP'ye verebileceği konuşuluyor. CHP'nin HDP adayını destekleyeceği ilçeler arasında Esenyurt ve Sultanbeyli olabileceği konuşuluyor. HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise CHP ile yapılacak ittifak görüşmelerine bağlı olacak. Eğer HDP ile CHP İstanbul'da ittifak konusunda anlaşamazsa HDP İBB adayını göstermesi bekleniyor.

İstanbul 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 45.0

CHP % 36.6

MHP % 7.4

HDP % 5.0

SP % 3,3

Arnavutköy 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.6

MHP % 22.1

HDP % 11.6

CHP % 8.3

SP % 3.8

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

Avcılar 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.0

AK Parti % 40.8

MHP % 9.1

HDP % 3.9

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 35.5

MHP % 6.1

HDP % 6.0

SP % 2.5

Bakırköy 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 68.7

AK Parti % 22.0

MHP % 5.3

HDP % 2,0

Sultanbeyli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 61.1

SP % 14.4

HDP % 11.5

CHP % 7.0

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

HDP Van belediye başkan adayları 2019

HDP Kars belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019 kim?

HDP Mersin belediye başkan adayları 2019! HDP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim?

HDP Diyarbakır belediye başkan adayları 2019! HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:04
  1. Ankara
  2. HDP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
  3. chp bağcılar belediye başkan adayı
  4. chp sultangazi belediye başkan adayları
  5. hdp sultangazi belediye başkan adayı
  6. hdp esenyurt belediye başkan adayı
  7. hdp esenyurt belediye başkan adayı kim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son bir haftada 84 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Son bir haftada 84 terörist etkisiz..
    2. Borsada günlük işlemler (1)
    3. İYİ Parti Osmaniye ilçe belediye..
    4. Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve..
    5. AK Parti'den Rusya açıklaması
    6. İYİ Parti Niğde ilçe belediye başkan..
    7. Kıbrıs şehitleri anıldı
    8. ABD'de kişisel gelir ve harcamalar..
    9. Oğlunu ısıran köpeği öldüren baba..
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. TBB’den Doğuş Holding açıklaması
    12. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    13. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    14. "Kıbrıs'ta tarafların, neyi müzakere..
    15. İYİ Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
    16. İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi..
    17. Borsa günü yatay tamamladı
    18. Sağlığınız için çorbayı bardakta için
    19. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    20. Afyon İYİ Parti belediye başkan..
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"