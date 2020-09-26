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Aktüel HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin basın toplantısı
Aktüel

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin basın toplantısı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:37:39 -
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin basın toplantısı

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'lilerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Buldan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün olağanüstü bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı düzenlediklerini, son gelişmeleri detaylıca tartıştıklarını ve bir planlama yaptıklarını söyledi.

Hem eş başkanlara hem de milletvekillerine yoğun bir sahiplenme olduğunu aktaran Buldan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve kendileriyle dayanışma içinde olan herkese teşekkür etti.

Soruşturmanın "siyasi olduğunu" iddia eden Buldan, dün gözaltına alınanların ülkenin barışı, demokrasisi, özgürlükleri için mücadele verdiğini savundu. Buldan, "Şu an gözaltında bulunan bütün arkadaşlarımızın, şu an mevcut MYK üyemiz Alp Altınörs de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu, demokrasiye vurulan bir hançerdir." diye konuştu.


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