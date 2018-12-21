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HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP’nin yerel seçim 2019 için belediye başkan adayları kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. HDP’nin güçlü olduğu illerin başında gelen Diyarbakır belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? HDP Bağlar belediye başkan adayı, HDP Sur belediye başkan adayı, HDP Lice belediye başkan adayı, Dicle HDP belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019...

21 Aralık 2018 Cuma 19:22
HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP’nin yerel seçim 2019 için belediye başkan adayları kim oldu sorusu sorulmaya başlandı. HDP’nin güçlü olduğu illerin başında gelen Diyarbakır belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı kim? HDP Bağlar belediye başkan adayı, HDP Sur belediye başkan adayı, HDP Lice belediye başkan adayı, Dicle HDP belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019... 

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayını Cumali Atilla oldu. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nimetullah Erdoğmuş olacağı söyleniyor. 

HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Bağlar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 32

Hüda Par % 4

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Çermik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

BDP % 41

Hüda Par % 8

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Sur 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 54

AK Parti % 36

Hüda Par % 6

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:22
  1. İstanbul
  2. hdp diyarbakır ilçe belediye başkan adayları
  3. HDP Bağlar belediye başkan adayı
  4. HDP Sur belediye başkan adayı
  5. HDP Lice belediye başkan adayı
  6. Dicle HDP belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?
  7. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

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