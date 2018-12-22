HDP belediye başkan adayları 2019 Şanlıurfa

HDP Şanlıurfa belediye başkan adayları belli oldu mu? sorusu şu günlerde en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. HDP belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. Peki HDP Urfa belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Şanlıurfa belediye başkan adayları kimler? Şanlıurfa HDP belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

24 Haziran genel seçimlerinde doğu ve güneydoğuda beklediği sonucu alamayan vatandaşın değil terör örgütü PKK'nın hizmetçilğini yapan HDP'nin yerel seçim 2019 belediye başkan adayları kim olacak? 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde vatandaşa hizmet götürmek yerine teröristlere hizmet eden HDP'ye bölge halkı 24 Haziran'da tokadı sandıkta vurdu. 24 Haziran'da CHP'nin oylarıyla barajı geçen HDP, yerel seçim 2019'da da vatandaştan bir kez daha tokat yemesi bekleniyor. 31 Mart 2019 yerel seçimler için HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermişti. HDP'nin aday başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler HDP belediye başkan adayları listesine çevrildi. HDP Kars belediye başkan adayının Ayhan Bilgen oldu. HDP Şanlıurfa belediye başkan adayı ve Şanlıurfa HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. HDP'nin Urfa'da Viranşehir Belediye Başkanlığı için eş başkan Servet Kılıç aday adaylık başvurusu yaptı.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin" target="_blank">Abidin Beyazgül oldu.

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Akçakale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 44

Ceylanpınar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

BDP % 45

Hüda Par % 2

Halfeti belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 58

AK Parti % 37

Harran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 39

SP % 3

Siverek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

DP % 28

BDP % 21

Suruç belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 52

AK Parti % 43

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki kısa adıyla Urfa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dokuzuncu şehri. 2016 sonu itibarıyla 1.940.627 nüfusa sahiptir. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır.

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