Hazmı kolaylaştırmak hiç de zor değil



Düzenli beslenin. Belirli saatlerde sofrada olmayı alışkanlık haline getirin. Aile saadetinin de anahtarlarından biridir bu; ailecek belirli saatlerde yemek masası etrafında buluşmak. Öğün aralarını uzun tutmamaya çalışın.

Bol su için. Hele yaz aylarında su içmeyi daha da artırmalısınız. Su içmek bağırsaklarınızın düzgün çalışması için son derece gereklidir. Su hayatî önemdedir.

Mümkün olduğu kadar çok sebze tüketin. Mümkünse sebzeleri çiğ yemeye çalışın. Bazı kimselerde çiğ sebze gaz yapabilir. Çok gaz yapıyorsa, buharda ve suda haşlayabilirsiniz.

Bakın şimdi mevsimindeyiz. Kayısı ve incirin nefasetinden istifade edin. İncirin kabuğunu soymaya kalkışmayın. Bir güzel yıkayıp kabuğu ile birlikte yemelisiniz. Bağırsağın içine meyve sebze posası girdiğinde, bağırsak duvarı genişler, bağırsak kasları kasılır ve hareket başlar. Bağırsaklarınız tembellikten kurtulur.

Kış yemeğidir diye bakliyatı ihmal etmeyin. Bakliyat her mevsim insan bedeninin ihtiyaç duyduğu bir besindir. Kuru fasulye, mercimek, bulgur esasen bu toprakların binlerce yıllık besin kaynağıdır. Genlerimize işlemiştir desek yeridir. Onları asla ihmal etmemelisiniz.

Keten tohumu hazmı kolaylaştıran ender besinlerden biridir. Keten tohumu fonksiyonel gıda olarak da tanımlanmaktadır. Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin öğeleri ihtiyacını karşılamanın ötesinde sağlığa da faydalıdır. Salatalarınıza, yoğurda ve çorbaya keten tohumu karıştırın.

Yeşil çay, rezene, papatya çayları sindirim sistemine dost çaylardır. Ama sinameki içeren çaylardan uzak durun!



Şu yürüme işini asla ihmal etmeyin. Günlük yapacaklarınız arasında olmazsa olmazların arasında bulunmalı yürümek. Hiç egzersiz yapmıyor olsanız bile yürümek bedeninizin kendisini dinç ve diri tutması için yetecektir.

Alkolden sigaradan lütfen uzak durun. Bunların olduğu ortamlardan da uzak durun. Her iki illet de sağlığınızın birincil düşmanıdır.