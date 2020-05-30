Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dayanıklılığını artırdı
Liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de futbolcular, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampta kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takım, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
3 Haziran'a kadar hazırlıklar Riva'da sürecek
Sahada uygulanan çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas oyunları ve dayanıklılık parkurlarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.